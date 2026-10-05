Netanyahu Gideon Sa'ar. (Foto: Reprodução)\nO primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, desejou nesta segunda-feira (5) uma "grande vitória" a Flávio Bolsonaro (PL), 45, no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil.\nEstou muito ansioso para restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Meus melhores votos para sua grande vitória, meu amigo", disse Netanyahu em um comunicado publicado no X.\nNa eleição deste domingo (4), o senador obteve 47,03% dos votos, ante 45,16% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80. Ambos disputarão o segundo turno em 25 de outubro.\nO senador prometeu visitar Israel logo no início de um eventual governo, inspirado no que fez seu pai, Jair Bolsonaro (PL), em 2019.\nO recado foi dado em reunião com representantes da Conib (Confederação Israelita do Brasil) em um apartamento em Higienópolis, área nobre de São Paulo, na noite de 29 de setembro.