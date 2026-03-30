O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo (29) ter ordenado a expansão do que chamou de "zona de segurança" no sul do Líbano, em meio à continuação das operações e ocupação do Exército israelense no território do país árabe. Ele não detalhou a medida.\n"Instruí a expansão ainda maior da já existente zona de segurança para impedir definitivamente a ameaça de invasão e empurrar o disparo de mísseis para longe das nossas fronteiras", afirmou ele em pronunciamento em hebraico publicado nas redes sociais.\n"Estamos determinados em mudar fundamentalmente a situação no norte", disse o premiê.\nAs Forças Armadas de Israel já haviam recebido ordens de expandir operações no sul do Líbano no último dia 12, em meio a confrontos com o Hezbollah. O Estado judeu também já havia estendido as ordens de retirada na região para além do rio Litani, marco geográfico que costuma definir o sul libanês e limita a área já ocupada por Israel, hoje com operação da Unifil, a força de estabilização da ONU.