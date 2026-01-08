O jornal The New York Times indicou Inhotim, em Brumadinho (MG), como um dos principais destinos para se visitar em 2026. O museu é o único representante brasileiro na lista, divulgada nesta terça-feira (6), e que reúne outros 51 destinos ao redor do mundo.\nNa 24ª posição, o jornal destaca tanto o museu quanto o jardim botânico, além da programação especial em comemoração aos 20 anos de abertura da público, com exposições dos artistas Dalton Paula, Davi de Jesus do Nascimento e Paulo Nazareth.\nSegundo a publicação, o único problema é que não é possível aproveitar tudo em apenas um dia, motivo pelo qual recomenda o Clara Arte Resort, hotel inaugurado dentro do museu no ano passado, como opção de hospedagem.\nAlém disso, o jornal sugere que os visitantes façam uma parada em Belo Horizonte, considerada a capital dos bares. Também recomenda o mês de agosto como o melhor período para a visita, quando ocorre o Festival Uai Wine, e ressalta que as igrejas barrocas da região são um atrativo adicional para estender a viagem.