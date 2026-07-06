Em mais uma noite de violência exacerbada na Guerra da Ucrânia, forças russas mataram nesta segunda-feira (6) ao menos 20 pessoas durante um ataque com drones e mísseis centrado em Kiev. O governo de Volodimir Zelenski, por sua vez, alvejou refinarias e deixou a Crimeia anexada no escuro.\nA ação de Moscou veio após um dos maiores ataques da guerra iniciada por Vladimir Putin em fevereiro de 2022, quando 30 pessoas morreram na capital na quinta passada (2). O bombardeio ocorre às vésperas da reunião de cúpula anual da aliança militar Otan, que irá discutir mais ajuda à Ucrânia.\nEnquanto os mísseis [do sistema antiaéreo] Patriot ficarem nos arsenais de nossos aliados, a Rússia só será encorajada a continuar atacando prédios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm força suficiente para parar esse terror", disse Zelenski no X.