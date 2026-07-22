O número de mortos após o naufrágio de uma balsa na costa da Guiana subiu para 53, informaram nesta terça-feira (21) as autoridades do país, que continuam a busca por sobreviventes - 76 já foram resgatados, enquanto 50 permanecem desaparecidos.\nA embarcação MV Barima, que transportava 179 pessoas, saiu da capital, Georgetown, na noite do sábado (18) com destino a Port Kaituma, vilarejo no interior da região de Essquibo. O local na floresta amazônica só é acessível por rio, e navios que saem da capital costumam navegar pelo mar antes de entrar nas vias fluviais.\nA balsa virou em alto-mar horas após a partida, segundo autoridades, que ainda investigam a causa. Entre as hipóteses estão a superlotação - o manifesto dava conta de apenas 133 passageiros -, a idade do navio, construído em 1939, e possível uso de drogas por parte da tripulação. O piloto e outro tripulante foram presos depois que um exame de sangue constatou a presença de THC, princípio ativo da maconha, no organismo.