O ex-presidente dos EUA Barack Obama contou neste sábado (14) acreditar na existência de extraterrestres, mas nega que os EUA os mantenham na famosa "Área 51".
"Eles são reais, mas eu não os vi", falou, sem mencionar as possíveis evidências. As declarações foram dadas pelo democrata em uma entrevista ontem com Brian Tyler Cohen, um apresentador de podcast progressista, escritor e comentarista político.
Obama negou saber de informações de que a Área 51 abrigue alienígenas, como teorizam alguns conspiracionistas. "Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração e tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos", disse.