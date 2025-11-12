Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quarta-feira (12) após um ônibus despencar em um desfiladeiro em uma região montanhosa no departamento (estado) de Arequipa, no sul do Peru, informaram autoridades locais.\nO acidente, ocorrido na madrugada, é um dos piores dos últimos anos no país. Em fevereiro de 2018, perto do local da tragédia desta quarta-feira, 44 pessoas morreram após um ônibus também cair nesse trecho da Panamericana Sul e parar às margens do rio Ocoña.\nCriança e mais quatro pessoas morrem em acidente na GO-230\nLutador brasileiro é encontrado morto em prisão nos Estados Unidos\nAcidente mata mulher e deixa quatro feridos na GO-330\nO veículo com 60 passageiros, da empresa Llamosas, colidiu com uma picape em uma curva em uma região de traçado muito sinuoso, entre o rio e o oceano Pacífico. O impacto fez com que o ônibus caísse em um precipício de cerca de 200 metros de profundidade. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.