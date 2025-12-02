A tensão entre a Rússia e a Otan subiu mais um degrau nesta segunda (1º), com o chefe do comitê militar da aliança ocidental sugerindo ataques preventivos para dissuadir Moscou de prosseguir com a chamada guerra híbrida contra a Europa.\nNo ciberespaço, estamos reagindo. Estamos pensando em ser mais agressivos ou proativos, em vez de reativos. Como a dissuasão é alcançada, por retaliação ou por ataque preventivo, isso é algo que temos de analisar profundamente", disse o almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone ao jornal britânico Financial Times.\nEm carta, Maduro diz que EUA querem 'se apropriar' do petróleo da Venezuela\nEUA passam a considerar como terrorista cartel que seria chefiado por Maduro\nO comitê que ele lidera é o principal órgão de assessoramento militar da aliança, responsável por dar as diretrizes de ação do clube de 32 membros liderado pelos Estados Unidos.