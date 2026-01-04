O papa Leão 14 disse neste domingo (4) que acompanha a situação na Venezuela —atacada no sábado (3) pelos Estados Unidos, em uma ofensiva que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores— com a "alma cheia de preocupação".\nO pontífice, o primeiro dos EUA, também afirmou que o bem-estar da população venezuelana deve prevalecer sobre quaisquer outras questões, clamou por respeito aos direitos humanos e pediu que o país sul-americano permaneça independente.\nCaptura de Maduro envolveu 150 aeronaves; veja os detalhes\nCaiado comenta ataque dos EUA à Venezuela: 'que entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano'\nVeja os 11 principais pontos da fala de Trump após ataque a Venezuela\n"O bem-estar do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações e levar à superação da violência e ao embarque em caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", disse o religioso após sua oração semanal do Angelus na praça São Pedro, no Vaticano. (Com Reuters e AFP)