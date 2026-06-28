O brasileiro Romildo Batista de Lima, 69, morador de Uberlândia (MG), morreu nos terremotos que atingiram a Venezuela. A informação é da família de Lima.\nNa quinta-feira, o Ministério de Relações Exteriores já havia confirmado a morte de dois brasileiros no país. Em nota, a pasta lamentou as mortes e informou que as vítimas eram um homem e uma mulher, mas as identidades foram preservadas com base na Lei de Acesso à Informação.\nOntem, familiares disseram que o pastor mineiro é um dos mortos. "Meu tio Romildo foi uma das vítimas do terremoto que atingiu várias vidas na Venezuela. Hoje nos despedimos com muita dor, um vazio imenso assombra nossos corações", escreveu a sobrinha Jhulya Ribeiro de Lima, nas redes sociais.\nRomildo morreu na última quarta-feira (24) quando uma parede desabou sobre ele durante viagem à Venezuela. Ele estava no país com a esposa, que é venezuelana e visitava a família. Além disso, o pastor aproveitava para comemorar seu aniversário, que foi no dia 21.