O Pentágono avalia enviar mais 10 mil soldados ao Oriente Médio, segundo o jornal The Wall Street Journal, citando autoridades de Defesa dos Estados Unidos. Se confirmada a medida, o contingente mais que dobraria as 7.000 tropas anunciadas ou ainda examinadas pelo governo de Donald Trump para o deslocamento.\nUma decisão do tipo ocorreria em meio a mais um recuo feito por Trump de ameaças feitas ao regime em Teerã. Nesta quinta-feira (26), o republicano anunciou uma moratória de ataques à infraestrutura de energia do Irã, algo que ele tinha prometido como ultimato em negociações que, até o meio desta semana, a República Islâmica negava existir.\nComo de costume com o governo Trump, há muita nebulosidade a respeito das reais intenções de Washington, mas o contingente, somado ao que já está nas bases regionais e navios deslocados para a região, sugere que a pressão pode se transformar de fato em ação.