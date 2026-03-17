Gustavo Petro, presidente da Colômbia, acusa o Equador de bombardear uma área do lado colombiano perto da fronteira entre os dois países.\nPetro disse que uma bomba lançada de avião foi encontrada na região de fronteira e que o artefato ainda está ativo no local. A declaração foi feita durante uma reunião gravada com ministros, nesta segunda-feira (16), em que ele tratava de temas ligados à reforma agrária.\nO presidente afirmou que existe um vídeo sobre o caso e que acredita que o material deve ser divulgado. "Temos que tomar as decisões cabíveis", disse Petro, no encontro com ministros.\nPadre ortodoxo volta a Goiânia após viver dias de tensão com bombardeios no Líbano\nIrã não vai disputar Copa do Mundo, anuncia ministro dos Esportes\nIsrael intensifica ataques no Líbano, que registra quase 400 mortos