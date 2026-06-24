O preço do petróleo atingiu o seu menor valor desde o começo da guerra no Irã, em 28 de fevereiro, com a retomada do tráfego dos navios-petroleiro pelo estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás. O barril Brent já registrava queda desde o início da sessão, mas estava na casa de US$ 76. A partir das 8h (horário de Brasília), a desvalorização foi acentuada com o anúncio da retomada da navegação em Hormuz feito pela OMI (Organização Marítima Internacional), agência de navegação da ONU.\nA cotação atingiu sua maior perda por volta das 10h30, quando registrou US$ 73,56 (R$ 383,25), queda de 4,22%. O valor foi o menor registrado desde o início da guerra. Até então, a cotação mais baixa era de US$ 75,75, em 2 de março, primeiro dia de negociação pós-guerra.\nEm 27 de fevereiro, um dia antes do conflito começar, o petróleo fechou o dia cotado a US$ 72,48, com mínima de US$ 70,33 na sessão. No dia seguinte, os EUA e Israel bombardearam Irã, mas o mercado estava fechado, já que era sábado. As negociações só foram retomadas na segunda-feira, 2 de março.