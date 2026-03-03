Os preços do petróleo dispararam nesta terça-feira (3) em meio à guerra no Irã e após o anúncio do fechamento do estreito de Hormuz para navegação. Às 10h desta terça (3), o preço do barril do Brent, referência global da commodity, era negociado acima de US$ 82,65, numa alta diária de 6,25%. Já as Bolsas em todo o mundo e o ouro estão em queda acentuada, enquanto o bitcoin opera em alta.\nO petróleo chegou a ser negociado a US$ 85,10 por volta das 8h, alta de 9%, atingindo o maior valor desde 19 de julho de 2024, quando o barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 85,35. Na época, o commodity era impactado pela disputa presidencial nos EUA entre Donald Trump e Kamala Harris.\nNesta terça, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou incendiar qualquer navio que tentar passar pelo trecho que separa o país persa da península Arábica. A decisão ameaça parar de vez o fluxo de petroleiros e embarcações que transportam por lá 20% do óleo e do gás natural liquefeito consumidos diariamente pelo mundo. O destino da maior parte desse volume são grandes consumidores asiáticos, como China e Índia. A largura do estreito é de meros 40 km em seu ponto mais apertado.