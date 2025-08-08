Um piloto sofreu uma parada cardíaca durante voo turístico sobre um vulcão em erupção na Rússia. O Krasheninnikov voltou à atividade pela primeira vez em 600 anos no extremo oriente do país.\nO russo Igor Kan, 59, pilotava sozinho um helicóptero particular que levava três turistas para sobrevoar o quando começou a passar mal. Ele teria enviado um pedido de socorro por rádio antes de perder a consciência.\nMesmo com sintomas graves de um ataque cardíaco, Kan conseguiu fazer um pouso de emergência no vulcão. O piloto não resistiu e morreu antes da chegada da equipe de resgate. Os três turistas foram resgatados sem ferimentos, segundo informações do jornal britânico The Sun.\nPiloto que morava em Goiás faz vídeo sobrevoando vulcão em erupção na Itália\nMalaio sobrevive a queda de 200 m no monte onde Juliana Marins morreu