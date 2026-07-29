SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 1500 presidiários iniciaram uma greve de fome em protesto contra a pena de morte no Irã. Alguns decidiram costurar os próprios lábios como forma extrema de chamar a atenção de organizações internacionais e do governo iraniano.\nOs detentos estão no corredor da morte da prisão de Ghezel Hesar, a maior do país. O protesto começou há cerca de duas semanas, após a transferência de seis presos para celas de isolamento, procedimento que normalmente antecede a execução no Irã.\nO caso tem chamado a atenção de organizações de direitos humanos, como a Iran Human Rights (IHRNGO). Segundo a entidade, a maioria das execuções envolve pessoas condenadas por tráfico de drogas, mas também há casos de indivíduos acusados de crimes ligados aos protestos contra o governo.