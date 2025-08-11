-pré-candidato à presidência (1.3274485)\nO senador da Colômbia Miguel Uribe Turbay, 39, morreu após ter sido vítima de um atentado em um comício em Bogotá no dia 7 de junho. A morte foi confirmada nesta segunda-feira (11) por sua mulher em publicação nas redes sociais.\nPré-candidato à Presidência no pleito do próximo ano, o político de direita foi baleado e estava internado em estado grave em um hospital após passar por cirurgias na cabeça e na perna. Desde então, seu estado de saúde oscilou, com uma piora no quadro nos últimos dias.\nNo dia 11, os médicos chegaram a detectar sinais de melhora, mas, dias depois, o político teve de ser submetido a um procedimento de emergência devido a uma "hemorragia intracerebral aguda". Neste sábado (9), ele havia voltado ao estado grave devido a uma nova hemorragia no sistema nervoso central, segundo a Fundação Santa Fé de Bogotá, onde estava internado.