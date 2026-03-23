No centro da disputa envolvendo a guerra no Irã, o preço do barril de petróleo Brent abriu as negociações na noite deste domingo (22) em relativa estabilidade, com alta de 0,1%. Às 20h, a cotação do petróleo Brent futuro para junho era avaliada em US$ 106.\nO conflito teve mais uma semana de ataques no Oriente Médio e a promessa feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de "aniquilar instalações energéticas" no Irã se o país não abrir o estreito de Hormuz.\nEm 9 de março, o contrato de maio do Brent chegou a alcançar US$ 119,46, o preço mais alto desde 29 de junho de 2022.\nDuas pessoas morrem após avião da Air Canada bater em veículo no LaGuardia, em Nova York\nIrã pede à Fifa para mudar seus jogos da Copa para o México; entidade indica que não aceitará\nBrasil doa mais de 20 mil toneladas de alimentos para Cuba, em crise após bloqueio imposto por Trump