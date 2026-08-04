O preço do petróleo chegou a subir mais de 3% nesta terça-feira (4), mas a declaração do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de que um acordo com o Irã está próximo de ser anunciado fez com que houvesse uma reversão e a cotação despencasse quase 6%, ficando abaixo de US$ 80 pela primeira vez desde 13 de julho.\nEstamos em negociações com os iranianos e eu penso que há uma chance de nós alcançarmos um acordo hoje (terça) ou amanhã (quarta) para reabrir o estreito [de Hormuz] e se aproximar de uma posição de normalização", afirmou Bessent em entrevista à emissora de televisão CNBC.\nImediatamente após a declaração, que ocorreu por volta das 8h30 (horário de Brasília), o preço do barril Brent, referência mundial, passou a despencar até atingir US$ 78,77 (R$ 401,45), queda de 5,97%, por volta das 12h30.