O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou ao jornal americano The New York Times que avalia prender o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, durante a próxima Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).\n"Acho que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia", disse o político democrata, que classificou Tel Aviv de "regime de apartheid", em entrevista publicada neste sábado (18). "É um criminoso de guerra procurado pelo Tribunal Penal Internacional."\nMamdani também afirmou, por outro lado, ainda não ter certeza se possui autoridade para ordenar a detenção de um líder estrangeiro à polícia nova-iorquina, mas debate o assunto com sua equipe jurídica. "Seja lá o que for que a lei me permita fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos", disse.\nA Assembleia-Geral da ONU, espécie de "Congresso global" que reúne líderes mundiais e tem como uma de suas funções a aprovação do orçamento anual das Nações Unidas, será realizada em setembro, na sede da organização em Nova York.