O presidente recém-empossado da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou nesta segunda-feira (10) que convocou um comitê unificado para lidar com os efeitos do terremoto que atingiu o país e deixou ao menos 111 mortos.\nEm mensagem e vídeo publicados nas redes sociais, Espriella afirmou que cancelou toda sua agenda para ir a Bogotá para liderar os trabalhos do posto unificado da UNGRD, a agência do governo nacional responsável por emergências e desastres naturais.\nO ultradireitista também declarou calamidade nacional.\nAos colombianos que hoje atravessam momentos difíceis, quero dizer: vocês não estão sozinhos. Vocês têm um presidente que se importa com seu povo e que fará tudo o que for necessário para protegê-los, acompanhá-los e avançarmos juntos na reconstrução das regiões afetadas", escreveu Espriella. No vídeo, ele parece estar dentro de um avião.