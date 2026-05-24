A pressão de Donald Trump para mudar o mapa eleitoral nos Estados Unidos criou uma bola de neve com impacto esperado nas eleições de meio de mandato, quando os americanos vão renovar o Congresso. Em 10 meses, 10 estados (20% do total) já mudaram ou estão em processo de mudar as divisões dos distritos eleitorais para favorecer um ou outro partido.\nTrump tem exigido de aliados em estados de maioria republicana que os distritos eleitorais sejam redefinidos com o objetivo explícito de aumentar as chances da legenda de eleger candidatos onde não costuma ter maioria nas midterms, como é conhecido o pleito de meio de mandato, em novembro.\nO presidente mira ampliar a estreita maioria da legenda na Câmara, hoje com 217 republicanos contra 212 democratas --um independente que costuma votar com republicanos ajuda o partido a compor a maioria simples de 218 deputados.