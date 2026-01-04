Não há qualquer outro evento espacial que possa competir neste 2026 com a missão Artemis 2, da Nasa. Pela primeira vez em mais de meio século, humanos devem deixar as imediações da Terra em uma jornada de contorno ao redor da Lua.\nÉ certamente uma novidade para o século 21, e até mesmo para o 20 não seria algo corriqueiro. Entre 1968 e 1972, apenas nove vezes essa viagem foi feita, começando com a Apollo 8, em que três astronautas americanos pela primeira vez orbitaram a Lua, culminando com a Apollo 11, e o histórico "pequeno passo" de Neil Armstrong no solo lunar de 21 de julho de 1969, e terminando com a Apollo 17, quando viagens desse tipo já pareciam estar virando corriqueiras—para então jamais serem repetidas por outros 53 anos.\nSão outros tempos. Agora governos estão muito menos dispostos a apostar um "tudo ou nada" numa corrida espacial, o que os faz gastar proporcionalmente muito menos do que em meados do século passado, e há muito mais diversidade e cooperação internacional, em que pese o recrudescimento recente dos nacionalismos.