O salário anual do Príncipe William, 42, referente a 2025, foi divulgado em um relatório oficial da realeza.
O QUE ACONTECEU
Em seu segundo ano à frente do Ducado da Cornualha, o Príncipe de Gales acumulou milhões de dólares. O cargo de Príncipe de Gales garante ao herdeiro do trono acesso a recursos financeiros consideráveis.
Segundo um relatório de junho de 2025, o Príncipe William recebeu US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 159 milhões) referente ao segundo ano de rendimentos do Ducado da Cornualha. O Ducado é uma propriedade e título que ele herdou quando seu pai, o Rei Charles, subiu ao trono em 2022.