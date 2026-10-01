O presidente Vladimir Putin disse nesta quinta-feira (1) que é o Ocidente, e não a Rússia, quem está criando uma "nova Cortina de Ferro" a dividir a Europa de seu país. Ele reafirmou que usará armas nucleares em caso de agressão, mas exortou seus rivais a buscar "viver em harmonia conosco".\nAs declarações foram dadas em uma das oportunidades anuais de ouvir Putin falar sem parar sobre seu tema predileto, o papel da Rússia no mundo, a reunião do centro de estudos Clube Valdai, próximo do Kremlin.\nEle discursou por 46 minutos e depois ouviu e respondeu por horas questões de especialistas em política externa de 40 países presentes no evento, que durou cinco dias nas proximidades de Moscou.\nTemos de entender que o momento em que nada mais pode ser mudado pode chegar rapidamente e de forma inesperada para todos. A lógica da escalada, com medidas retaliatórias cada vez mais duras, leva a um ponto de não retorno fatal", afirmou.