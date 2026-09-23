O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "paciente zero" que espalha a guerra adiante e "precisa ser parado", em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira (23).\n"Putin sempre busca alguém para ajudá-lo a matar mais por cada quilômetro de território, em vez de simplesmente parar e administrar seu próprio país. É possível imaginá-lo sem a guerra? Ele é o paciente zero, a partir de quem essa ideia de guerra continua se espalhando adiante. E, aonde ela se espalha, traz apenas dor, instabilidade, novos riscos e crises. Quanto mais liberdade Putin tem para agir, mais perigoso o mundo fica para todos", afirmou.\n"É por isso que o paciente zero precisa ser parado. Ele precisa ter negado o espaço para agir e espalhar esse mal adiante."