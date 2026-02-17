As forças de Vladimir Putin promoveram um mega-ataque contra o sistema energético da Ucrânia nesta terça-feira (17), horas antes de as delegações de ambos os países retomarem as negociações mediadas pelos Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra que completa quatro anos em uma semana.\nAo menos três trabalhadores que tentavam restaurar as redes foram mortos, e dezenas de milhares de moradores do país ficaram sem energia e aquecimento sob o frio congelante do rigoroso inverno do país —a capital Kiev amanheceu com -10 graus Celsius.\nRússia e EUA tentam estender tratado sobre armas nucleares\nTrump ataca europeus, vaza mensagem de Macron e exige Groenlândia\nForam empregados 396 drones, 367 dos quais os ucranianos dizem ter abatido, e 29 mísseis balísticos, 25 deles derrubados. Mas o estrago do que passou foi grande. No porto de Odessa (sul), a concessionária DTEK disse que os danos "foram incrivelmente sérios e vão demorar dias para serem reparados".