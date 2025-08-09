O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma ligação de Vladimir Putin neste sábado (9), a menos de uma semana do encontro entre o presidente da Rússia e Donald Trump no Alasca. Os líderes falaram sobre Guerra da Ucrânia, Brics e relações com os Estados Unidos, segundo comunicados de ambos os países.\nDurante a chamada de 40 minutos, Putin mencionou os "recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia", de acordo com o Palácio do Planalto, e "agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema".\n"O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz", afirmou a Presidência brasileira.\nA declaração faz referência à iniciativa lançada em conjunto com a China em 2023 e que, até agora, teve poucos resultados práticos na guerra que se estende há mais de três anos no Leste Europeu. Os líderes também falaram sobre a cooperação no âmbito do Brics, o grupo de países emergentes do qual fazem parte.