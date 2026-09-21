Na primeira eleição parlamentar realizada na Rússia após a invasão da Ucrânia, o partido de sustentação ao governo de Vladimir Putin teve uma vitória recorde em termos de ganhos de cadeiras na Duma, a Câmara dos Deputados do país.\nSegundo anunciou nesta segunda-feira (21) a Comissão Eleitoral Central, a sigla Rússia Unida deverá passar de 315 para 355 vagas. O máximo que já ganhou havia sido 343 em 2016.\nSeus aliados diretos terão 29 cadeiras, enquanto os algo mais distantes Partido Comunista e Novo Povo caíram respectivamente de 57 para 40 e de 15 para 4 lugares. Foram apurados 95% dos votos, divididos em lista partidária e candidaturas individuais, e o resultado final sai na sexta (25).\nCom isso, o plano de Putin de envernizar sua liderança e o conflito iniciado em 2022 com o respaldo popular foi concretizado: o comparecimento de 60% foi o maior desde 2003. No jogo de poder russo, esse apoio é central para a manutenção do controle do Kremlin.