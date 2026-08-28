Três dias após o chefe da espionagem americana visitar Moscou para discutir a crise entre a Rússia e a Otan em torno da Guerra da Ucrânia, o governo de Vladimir Putin testou nesta sexta-feira (28) um míssil para ataque nuclear intercontinental.\nNa terça-feira (25), o diretor da CIA, John Ratcliffe, fez uma viagem cercada de mistério para a capital russa, onde se encontrou com seu homólogo, Serguei Narichkin.\nSegundo relatos obtidos pela Folha e outros meios, eles conversaram sobre a crescente tensão entre Moscou e integrantes da aliança militar ocidental, particularmente o Reino Unido.\nNa segunda (24), o premiê britânico, Andy Burnham, foi a Kiev para acompanhar a celebração do Dia da Independência local com Volodimir Zelenski. Prometeu que facilitará a transferência de tecnologia para a construção de letais mísseis de cruzeiro Storm Shadow pelos ucranianos.