Um estudo da EssayHumanizer analisou os bilionários da lista da Forbes para entender onde eles estudaram e em quais países se graduaram. O levantamento resultou em um ranking das instituições que mais formaram pessoas que hoje acumulam grandes fortunas.\nDados, analisados até março de 2026, mostram que a riqueza extrema é altamente concentrada. Para se ter ideia, 45,38% dos bilionários vêm de apenas 100 universidades ao redor do mundo.\nOs Estados Unidos e a China concentram 51,43% dessas instituições. Na prática, isso significa que mais da metade das universidades associadas à formação de bilionários está localizada em apenas dois países.\nAs áreas de formação mais comuns entre esse grupo são negócios e economia, que representam 35,11% dos bilionários. Também se destacam cursos ligados à administração, finanças e engenharia.