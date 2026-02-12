Quase 30 estudantes receberam atendimento na tarde desta quarta-feira (11) após inalarem gás de pimenta dentro um de uma escola em Panorama City, em Los Angeles nos EUA.\nO Corpo de Bombeiros atendeu emergencialmente 28 pessoas. A corporação foi acionada por volta das 14h (do horário local) na High School Panorama depois que cinco alunos queixaram-se de dor de garganta e tontura.\nNenhuma das vítimas precisou ser levada ao hospital. Em comunicado publicado, os bombeiros informaram que elas foram avaliadas na própria sala de aula e estavam em condições de saúde estáveis, sem ameaça de complicações maiores.\nAtaque a tiros deixa ao menos 10 mortos e 25 feridos em escola no Canadá\nUcrânia só terá eleições após 'cessar-fogo', diz Zelensky\nCom 27 km e a 400 metros sob o mar, Noruega terá maior túnel submerso do mundo