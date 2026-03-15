Ataque na região metropolitana de Tel Aviv, em Israel, com uso de foguete deixou quatro feridos, segundo o serviço de emergência de Israel. Foguete caiu neste domingo (15) nas áreas de Bnei Brak e Ramag Gan, na grande Tel Aviv. Ataque foi reivindicado pela Guarda Revolucionária do Irã.\nQuatro pessoas ficaram feridas. Segundo o Magen David Adom, serviço nacional de emergência de Israel, as vítimas registradas foram: um homem de 60 anos com ferimentos causados por estilhaços de vidro em Bnei Brakum homem de 70 anos que foi atingido na cabeça em Ramat Ganuma mulher de 46 anos e uma jovem de 18 anos, que sofreram ferimentos leves em Petah TikvaParamédicos e socorristas estão prestando socorro na região. Homem de 60 anos e o outro de 70 anos foram levados para o hospital Ichilov, enquanto em Petah Tikva, mulher de 46 anos e uma jovem de 18 foram para o hospital Linson.