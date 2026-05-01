Cinco pessoas morreram após uma aeronave de pequeno porte cair na noite desta quinta-feira (30) (madrugada desta sexta-feira no Brasil) no Texas.\nAvião, um Cessna 421C, caiu às 23h25 (1h25 no horário de Brasília) em Wimberley, a cerca de 64 quilômetros de Austin. A queda aconteceu perto da estrada de Round Rock Road, segundo o canal Fox7.\nOs cinco mortos estavam dentro da aeronave e não tiveram as identidades divulgadas. Os nomes das vítimas só serão informados quando os familiares deles forem notificados, disse o juiz do condado de Hays, Ruben Becerra, em postagem no Facebook.\nAvião faz pouso de emergência na zona rural de Trindade\nAvião capota após ser atingido por vento forte durante pouso\nAvião cai pouco depois de decolar e pega fogo, em Formosa\nSegundo as informações preliminares, o avião estava em alta velocidade quando caiu. Outra aeronave que fazia a mesma rota conseguiu pousar normalmente na cidade de New Braunfels. "Não há indícios de colisão no ar", informou o juiz.