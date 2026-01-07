Enquanto o debate sobre o ataque de Donald Trump à Venezuela se concentra na prisão de Nicolás Maduro, nos interesses dos Estados Unidos no petróleo venezuelano e no xadrez político local no curto e no médio prazo, um assunto tem ficado um pouco esquecido: o dos presos políticos do regime chavista.\nPara centenas de famílias venezuelanas, porém, os últimos dias foram vividos não como um episódio geopolítico, mas como a possível abertura de uma oportunidade concreta de liberdade.\nOposição na Venezuela teme próximas ações de Trump e recorre à Constituição para pressionar por eleições\nTrump descarta eleições na Venezuela em 30 dias e diz que precisa 'consertar o país primeiro'\nVenezuelanos em Goiânia apoiam ação de Trump em seu país\nDesde a captura de Maduro, familiares de presos políticos, defensores de direitos humanos e os próprios detentos acompanham cada movimento com expectativa e cautela. A percepção geral é de que o cenário político mudou de forma irreversível, ainda que o quadro institucional permaneça confuso e sem roteiro claro de transição.