O governo do Reino Unido reagiu nesta sexta-feira (4) às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, que na véspera anunciou a construção de uma base naval na Terra do Fogo, no extremo sul do país, em meio à disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.\nO ultraliberal também afirmou que vai punir empresas que planejam iniciar, nos próximos meses, a exploração de petróleo na região. As ilhas do Atlântico continuam sendo alvo de uma disputa de soberania mais de 40 anos após a guerra travada pelos dois países em 1982, que terminou com a rendição da Argentina.\n"As Falklands são britânicas porque os habitantes escolhem ser britânicos", respondeu o ministro da Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, nesta sexta, usando o nome adotado pelos britânicos para o território. No post, ele afirmou que as falas de Milei dizem mais sobre a política interna da Argentina do que sobre a situação do arquipélago.