Em 2010, o mundo se chocou com as imagens de um garotinho, ainda bebê, fumando um cigarro e usando fraldas. O caso de Ardi Rizal, da Indonésia, ganhou repercussão internacional após um vídeo publicado no YouTube mostrar que ele já era dependente de nicotina. Aos dois anos, chegava a fumar 40 cigarros por dia.\nArdi vivia na aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, e começou a fumar por volta de um ano e meio. Segundo relatos publicados pelo The Sydney Morning Herald em 2017, o primeiro cigarro teria sido dado pelo próprio pai. Depois, a criança passou a recolher cigarros que encontrava na praça da região.\nO vício tornou-se tão grave que, quando ficava sem fumar, Ardi tinha acessos de raiva. O Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia interveio no caso e o menino iniciou um processo de reabilitação com um psicólogo infantil.