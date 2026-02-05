Estados Unidos e Rússia negociam uma forma de estender os termos do último acordo de controle de armas nucleares vigente, o Novo Start, que expirou nesta quinta-feira (5) após 15 anos de vigência.\nA informação foi revelada pelo site americano Axios e confirmada à Folha por uma pessoa com conhecimento do assunto em Moscou.\nO tratado caducou por obra do presidente Donald, que não aceitou a proposta de Vladimir Putin de estender o Novo Start justamente por mais um ano, período no qual ele seria renegociado. O americano apenas disse na semana passada que "se expirar, expirou", e defendeu "um acordo melhor".\nUm mês após captura de Maduro, Venezuela vive abertura econômica sob tutela dos EUA\nGoverno Trump anuncia 'retirada imediata' de 700 agentes de imigração em Minnesota\nPF prende suspeito de integrar Estado Islâmico e preparar atentado a bomba no Brasil