A Rússia condenou o ataque dos Estados Unidos na Venezuela, afirmando que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia. Neste sábado (3), o presidente americano Donald Trump afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados após a ofensiva.\n"Na manhã de hoje, os EUA cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", disse o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado. "A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou Moscou, afirmando também que a América Latina deve continuar sendo uma "zona de paz".\nO ministério russo também disse estar "extremamente preocupado" com os relatos de que Maduro e sua esposa foram retirados à força da Venezuela, afirmou que "tais ações, se realmente ocorreram, constituem uma violação inaceitável da soberania de um Estado independente" e instou Washington a esclarecer a situação imediatamente.