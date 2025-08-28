As forças da Rússia lançaram nesta madrugada de quinta (28) o mais mortífero ataque contra Kiev desde que Donald Trump tentou pessoalmente colocar Vladimir Putin e Volodimir Zelenski frente a frente. Ao menos 15 pessoas morreram e 38 ficaram feridas, e a missão da União Europeia na capital ucraniana foi atingida.\nA ação foi maciça, envolvendo 598 drones de ataque e iscas para defesa aérea e 31 mísseis, incluindo modelos hipersônicos Kinjal, balísticos Iskander-M e de cruzeiro Kh-101 e Kalibr. A grande maioria deles foi usada em Kiev, mas houve ataques a outras 12 regiões, que ficaram novamente sem luz.\nA Rússia escolhe mísseis balísticos em vez da mesa de negociação", escreveu Zelenski no X, pedindo mais sanções contra os adversários, que invadiram seu país em 2022. "Ela prefere continuar a matar em vez de acabar com a guerra."