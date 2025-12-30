Um dia após acusar a Ucrânia de atacar uma residência de Vladimir Putin com drones e colocar em dúvida o processo de paz conduzido pelos Estados Unidos, a Rússia deu nesta terça-feira (30) um recado nada sutil ao divulgar as primeiras imagens do primeiro regimento dos supermísseis Orechnik.\nA arma foi testada contra a cidade ucraniana de Dnipro em novembro do ano passado, e Putin sugeriu à época que ela poderia ser "usada contra os centros de decisão em Kiev".\nTrump pressiona Zelenski, mas perda territorial trava acordo\nTrump conversa com Putin antes de se reunir com Zelenski\nEUA matam mais 4 em novo ataque contra barco no Pacífico, diz Pentágono\nAté aqui, na guerra iniciada em 2022, os russos não atacaram diretamente edifícios governamentais centrais do rival, como o Parlamento ou a sede do Executivo.