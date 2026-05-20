Pela primeira vez desde o início da guerra no Irã, o Senado dos Estados Unidos vai analisar em plenário uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump de conduzir o conflito no Oriente Médio. Após sete derrotas, o Partido Democrata obteve nesta terça-feira (19) os votos necessários para avançar a proposta depois que um republicano passou a apoiar a medida.\nSe for aprovado no Senado, o texto ainda precisa passar pela Câmara, onde o Partido Republicano também tem maioria. Por fim, a lei estaria sujeita a um veto de Trump, que só poderia ser derrubado pelo Congresso com uma maioria de dois terços dos deputados e senadores -algo extremamente improvável.\nA medida que será analisada pelo plenário do Senado americano força Trump a interromper operações militares contra o Irã até que obtenha autorização do Legislativo para tanto. A Casa Branca argumentou inicialmente que o conflito não se tratava de uma guerra aberta e, portanto, não necessitaria de aprovação do Congresso.