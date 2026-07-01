O número de mortes confirmadas em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana aumentou para 2.295, informou nesta quarta-feira (1º) o regime do país. Ainda segundo as autoridades, mais de 11 mil pessoas ficaram feridas, e outras 12.841 estão desabrigadas.\nAs informações, como tem sido praxe, foram transmitidas pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, nome forte do chavismo e irmão da líder interina do país, Delcy Rodríguez. Ele tem sido o responsável por divulgar os boletins sobre a tragédia.\nNa terça-feira (30), as autoridades tinham contabilizado 1.943 mortos e 10.571 feridos. O novo levantamento, portanto, registra um acréscimo de 352 mortes confirmadas em apenas um dia.\nVeja ranking dos terremotos mais letais da história da América Latina e Caribe