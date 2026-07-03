Oito dias após os terremotos gêmeos que devastaram regiões na Venezuela, o regime do país informou nesta quinta-feira (2) que o número de mortes confirmadas em decorrência dos sismos aumentou para 2.595. Não houve, até a publicação desta reportagem, atualização do número de feridos e de desalojados, que estão contabilizados em mais de 11 mil e 12.841 pessoas, respectivamente.\nAs informações foram transmitidas pela líder interina do país, Delcy Rodríguez, em entrevista coletiva. Nos demais dias, as informações vinham sendo transmitidas por seu irmão, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, um nome forte do chavismo.\nNa quarta-feira (1º), as autoridades tinham contabilizado 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos. O novo levantamento, portanto, registra um acréscimo de 300 mortes confirmadas em um dia.