O número de mortos na tentativa de entrada em massa em Ceuta, território espanhol no norte da África, subiu para 88 pessoas.\nAs autoridades de Ceuta confirmaram a morte de 88 pessoas perto do quebra-mar de Tarajal. A maioria das vítimas morreu por afogamento após uma tentativa de entrada em massa no dia 30 de julho.\nOs corpos foram levados para o antigo Hospital Militar da cidade. A maioria das mortes aconteceu na última quinta-feira (30) durante a travessia marítima na fronteira com o Marrocos.\nCerca de 73,5 mil migrantes deixaram Ceuta e retornaram ao território marroquino. O cálculo é das Forças de Segurança do Estado e abrange as pessoas que saíram após a onda migratória.\nMetade dos 50 mil migrantes que entraram em Ceuta já retornaram a Marrocos\nAtaque a tiros perto de restaurante deixa ao menos três mortos nos EUA