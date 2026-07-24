O major Roni Kaplan, um dos integrantes da equipe do Exército de Israel enviada à Venezuela para ajudar nos esforços humanitários após os terremotos que atingiram o país, descreve a situação em La Guaira, a região mais afetada pelo desastre, como um "desastre colossal".\n"Nunca vi nada parecido. Tenho a sensação de estar diante de uma das maiores tragédias do século 21", afirma à Folha, em entrevista realizada por telefone nesta quinta-feira (23), no último dia da missão israelense no país.\nIsrael deslocou uma equipe de 64 pessoas, apesar de as relações diplomáticas com a Venezuela estarem rompidas desde 2009. A ação fez parte de um movimento de solidariedade internacional em que diversos países, entre eles o Brasil, enviaram ajuda.\nBrasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela\n"Encontrei 13 corpos", diz voluntário que mora em Goiás e foi para a Venezuela após terremotos