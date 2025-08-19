A morte de um streamer durante uma live reacendeu na França o debate sobre o controle das redes sociais. Raphaël Graven, 46, conhecido nas redes como Jean Pormanove ou "JP", apareceu morto sob um edredom em circunstâncias ainda mal explicadas. A polícia de Nice, no sul do país, que cuida do caso, suspeita que ele tenha sido vítima de maus-tratos.\nPormanove havia conquistado mais de 500 mil seguidores em redes como TikTok, Twitch e Kick, com lives de conteúdo perturbador. Ele fazia "desafios extremos", em que passava dias e dias a fio jogando games e sofrendo sessões de tortura física e psicológica, cometidas diante das câmeras por outros streamers —um gênero batizado como "trauma porn" por especialistas.\nNa madrugada de segunda-feira (18), em meio a uma live de games na rede Kick que já durava 298 horas, ou mais de 12 dias ininterruptos, JP apareceu inerte e com o rosto aparentemente ferido. Ele e seus colegas streamers estavam deitados sob edredons. Eles tentam acordá-lo de forma inusitada, jogando uma garrafa e dando-lhe pontapés. Logo depois a transmissão saiu do ar. O vídeo foi retirado das redes, mas internautas salvaram as imagens.