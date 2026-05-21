Três pessoas morreram e equipes de resgate precisaram de quarentena após contato com uma substância ainda não identificada em uma casa na zona rural do Novo México, nos EUA, de acordo com a polícia.\nQuatro pessoas foram encontradas desacordadas dentro de uma residência em Mountainair, na zona rural do Novo México. A polícia foi acionada por suspeita de que o grupo tivesse sofrido uma overdose.\nTrês pessoas morreram no local, e a quarta foi levada para um hospital em Albuquerque, segundo a Polícia Estadual do Novo México. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados pelas autoridades.\nO que é e como se transmite o ebola, responsável por surto na África\nOMS declara emergência global por surto de ebola em dois países africanos\nEUA dizem que 41 pessoas são monitoradas para hantavírus no país\nSocorristas que atenderam a ocorrência relataram sintomas como náusea, tontura e tosse após a exposição ao material. A bombeira voluntária Antonette Alguire disse que a situação assustou a equipe: "Está chegando a um ponto em que a gente tem de viver com medo, até para salvar vidas", afirmou, segundo a Associated Press.