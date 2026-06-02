O novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, anunciado nesta terça-feira (2), incluiu uma lista de produtos que não estarão sujeitos à sobretaxa de 25%, incluindo frutas, café, medicamentos e partes aeronáuticas.\nO governo americano diz que deixou de fora itens que poderiam levar à escassez nos Estados Unidos, a necessidade da economia e produtos que não poderiam ser cultivados em solo americano.\nVeja abaixo alguns dos itens que ficaram isentos:\nFRUTAS\nLaranja (polpa e suco, congelado ou não, além de bebidas à base de suco), tomates, mandioca, certas nozes (como castanha-do-pará e de caju), frutas (banana, abacaxi, manga, coco, goiaba)\nTrump designa novo embaixador no Brasil\nDecisão dos EUA tem efeito incerto sobre Pix, e governo teme eventuais sanções a instituições financeiras\nEUA expandem poder contra PCC e Comando Vermelho; entenda o que prevê a legislação americana