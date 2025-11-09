As autoridades das Filipinas retiraram quase 1 milhão de moradores no leste e norte do país, antes da chegada, prevista para este domingo (9), do supertufão Fung-wong.\nA agência meteorológica local, Pagasa, ativou o alerta máximo, de nível 5, no sudeste de Luzon e no norte das Filipinas, incluindo as províncias de Catanduanes e as áreas costeiras de Camarines Norte e Camarines Sur.\nA região metropolitana da capital Manila e arredores estão sob alerta de nível 3. O Fung-wong, conhecido nas Filipinas como Uwan, e desloca para noroeste e pode atingir a costa ainda hoje, na província de Aurora, no centro de Luzon, de acordo com as previsões meteorológicas.\nA tempestade tropical ganhou força e foi classificada como supertufão. O Fung-wong, cujo diâmetro abrange boa parte das Filipinas, está se deslocando para o oeste com ventos sustentados de 185 quilômetros por hora (km/h) e rajadas de até 230 km/h.